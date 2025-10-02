Informare meteo: Vreme deosebit de rece, ploi abundente și ninsori viscolite la munte



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 4 octombrie, ora 10:00.

Potrivit ANM, România va fi afectată de un episod de vreme severă, caracterizat prin temperaturi scăzute, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m.

Meteorologii arată că vremea va fi deosebit de rece. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 15 grade Celsius, cu valori mai ridicate în Dobrogea (17…20 de grade), iar minimele vor varia între 0 și 10 grade.

Totodată, începând din dimineața zilei de joi, 2 octombrie, ploile se vor extinde treptat dinspre sud-vest în întreaga țară. Cantitățile de apă vor atinge 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice se vor acumula peste 70…90 l/mp.

La altitudini de peste 1500 m, precipitațiile vor fi mixte, cu ninsori temporar viscolite și formarea unui strat de zăpadă.

Vântul va sufla cu putere în sud, est, la munte și izolat în alte zone, cu viteze de 45…55 km/h. În Muntenia și Dobrogea, rafalele vor depăși 60…70 km/h.