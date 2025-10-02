Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă să promoveze incluziunea prin proiectul DIZAB-USV



În luna septembrie 2025, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a continuat activitățile de promovare în liceele din județul Suceava și a organizat primele sesiuni de tutorat dedicate studenților cu dizabilități, studenților, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și de cercetare.

Aceste acțiuni fac parte din proiectul „Dizabilitatea nu este un impediment! Educație pentru toți la USV (DIZAB-USV)”, finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (CNFIS-FDI-2025-F-0660).

Scopul proiectului este de a facilita accesul și participarea elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional din cadrul USV.

Inițiativa include activități dedicate atât acestora, cât și altor studenți, cadre didactice și personalului implicat în procesul educațional.

Pe lângă sesiunile de tutorat, proiectul prevede organizarea unor evenimente precum „La un ceai cu specialiștii”, târguri de practică, voluntariat și internship, precum și workshopuri susținute de specialiști din domeniul public și privat, care lucrează cu persoane cu dizabilități.

Proiectul DIZAB-USV este unul dintre cele opt proiecte câștigate de USV în cadrul competiției din acest an, organizată de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, prin Ministerul Educației Naționale.