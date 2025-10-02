Apel al Comunității de sprijin pentru Zona Montană: ANZM din Vatra Dornei trebuie reformată pentru a salva muntele românesc!



Comunitatea de sprijin pentru Zona Montană lansează un apel ferm către autorități și societate: Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM), din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu sediul la Vatra Dornei, județul Suceava, trebuie reformată urgent!

Într-un comunicat de presă al Comunității de sprijin pentru Zona Montană ANZM este acuzată că în loc să fie un motor al dezvoltării durabile, a devenit o instituție inactivă, lipsită de rezultate, condusă de persoane fără competențe și experiență relevante.

O dramă tăcută în munții României



Satele montane se depopulează, fermele se închid, tinerii pleacă, iar resursele naturale rămân nevalorificate, se arată în comunicat, iar ANZM, care ar fi trebuit să sprijine comunitățile montane, este criticată pentru lipsa proiectelor concrete, a transparenței și a comunicării.

Programele derulate au avut rezultate dezastruoase, cu fonduri publice cheltuite ineficient și fără impact real în teritoriu. Strategia pentru zona montană trenează de ani de zile, deși au fost alocate fonduri europene.

Cine pierde?

Țăranul montan, lipsit de sprijin pentru a-și valorifica produsele.

Tinerii, care nu găsesc oportunități pentru a rămâne în comunitățile lor.

România, care irosește potențialul uriaș al agriculturii, turismului și resurselor naturale din zonele montane.

De ce este nevoie de schimbare?



Conducerea ANZM, formată din patru directori – Gheorghe Hîrlav (Director General), Dan-Marius Sezonov (Director General Adjunct), Dănuț Ungureanu (Director CEFIDEC) și Adriana Lăcustă (Director Strategii) – este criticată pentru lipsa competențelor profesionale și manageriale.

Cu excepția lui Dănuț Ungureanu, ceilalți directori nu au experiență relevantă în domeniu, provenind din funcții de funcționari bancari.

Cu salarii generoase din bani publici, aceștia sunt acuzați de rezultate manageriale slabe și de pierderea credibilității agenției în fața comunităților și partenerilor.

Ce se cere?

Reformă la nivelul conducerii: Selectarea unor lideri competenți, pe bază de profesionalism și experiență, nu pe criterii politice sau aranjamente.

Transparență totală: Publicarea rapoartelor de activitate și consultări reale cu comunitățile montane.

Proiecte concrete: Sprijin pentru producători, agroturism, cooperative și infrastructură rurală.

Aliniere la standarde europene: Adoptarea bunelor practici din instituții similare care contribuie la dezvoltarea durabilă a zonelor montane.

Comunitatea montană îndeamnă societatea civilă, mediul academic, organizațiile profesionale și cetățenii să ceară reformarea ANZM.

„Muntele românesc nu mai are timp de pierdut! Fără acțiune acum, pierdem sate, oameni, tradiții și o șansă unică de dezvoltare durabilă”, se arată în comunicat.

Comunitatea de sprijin pentru Zona Montană consideră că muntele românesc are nevoie de o agenție vie, care să lucreze pentru oameni, nu pentru interese personale și consideră că se impune schimbarea conducerii ANZM cu profesioniști dedicați și respect față de milioanele de români din zonele montane.