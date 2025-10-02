Razii de amploare în județul Suceava: Peste 1000 de persoane și vehicule verificate în Rădăuți, Gura Humorului, Vicovu de Sus și Milișăuți



În perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2025, polițiștii din cadrul IPJ Suceava au organizat acțiuni de amploare în municipiul Rădăuți, orașele Gura Humorului, Vicovu de Sus și Milișăuți, precum și în zonele rurale arondate, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor, asigurarea siguranței rutiere și menținerea ordinii publice.

Obiectivele raziilor au inclus prevenirea faptelor penale și contravenționale, combaterea infracțiunilor comise de infractori voiajori, prevenirea delincvenței juvenile, reducerea victimizării minorilor și asigurarea siguranței în zonele cu unități de alimentație publică.

Acțiunile au vizat și respectarea legislației privind paza bunurilor și a unităților economice.

În Rădăuți, Vicovu de Sus și Milișăuți, polițiștii, sprijiniți de Serviciul Criminalistic și un câine specializat în detectarea substanțelor interzise, au organizat filtre rutiere pe arterele cu risc accidentogen ridicat și au utilizat dispozitive radar pentru controlul vitezei.

În cadrul acțiunilor din zona Rădăuți un număr de 425 de persoane au fost legitimate și 289 de vehicule verificate, au fost aplicate 98 de sancțiuni contravenționale în valoare de 47.991 lei, iar 8 permise de conducere suspendate, 9 certificate de înmatriculare retrase și un set de plăcuțe de înmatriculare ridicat.

Totodată au fost constatate trei infracțiuni rutiere constatate în flagrant:

Un șofer din Voitinel, prins conducând fără permis, a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat.

Un alt conducător auto din Voitinel, cu o alcoolemie de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat, este cercetat penal.

Un șofer prins pe DN 2K (Clit – Marginea) cu 130 km/h într-o zonă limitată la 50 km/h a fost amendat cu 4.050 lei și i s-a suspendat permisul pentru 120 de zile.

În Gura Humorului, polițiștii, împreună cu jandarmii din Detașamentul Gura Humorului, au efectuat controale în mediul urban și rural, rezultând:

282 de persoane și 216 autovehicule verificate.

67 de sancțiuni contravenționale în valoare de 40.000 lei.

4 permise de conducere reținute și 7 certificate de înmatriculare ridicate.

Poliția Județeană Suceava anunță că astfel de acțiuni cu efective sporite vor continua și în perioada următoare, pentru a crește gradul de siguranță al cetățenilor și pentru a descuraja comportamentele infracționale sau contravenționale.