Spectacolul „Dincolo de maci” ajunge la Suceava – 8 octombrie, ora 19:00, la Teatrul „Matei Vișniec”


Spectacolul „Dincolo de maci” continuă turneul național și ajunge la Suceava, pe scena Teatrului „Matei Vișniec”, în data de 8 octombrie 2025, ora 19:00.

O reverie scenică despre memorie, fragilitate și iubire
„Dincolo de maci” este o producție non-verbală care invită publicul într-o călătorie poetică prin peisajele interioare ale memoriei și emoției. Fără cuvinte, dar profund expresiv, spectacolul propune o experiență vizuală și sonoră ce transcende timpul.

Recomandat tinerilor, adulților și seniorilor, spectacolul combină păpușeria tradițională cu videomapping, design sonor și o scenografie simbolică, transformându-se într-o experiență multisenzorială și contemplativă.

Despre proiect:
„Dincolo de maci” face parte din proiectul „Viața interioară a bătrânilor”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național şi de ASOCIAȚIA UNITER – Uniunea Teatrală din România. Proiectul explorează universul emoțional al seniorilor și a inclus ateliere de storytelling (coordonate de Ana Cucu Popescu) și ateliere de animație (coordonate de Florin Suciu), în parteneriat cu Centrul de Zi pentru Seniori nr. 1 din Cluj-Napoca.

Echipa artistică:

  • Regia: Florin Suciu
  • Scenariul: Ana Cucu Popescu
  • Scenografia: Răzvan Chendrean
  • Compoziția muzicală: Max Anchidin
  • Light design: Alexandru Bote
  • Foto/Video: Cătălin Grigoriu, Dragoș Popa
  • Distribuția: Andreea Ajtai, Dragoș Lupău, Alina Neagoe, Paul Sebastian Popa

