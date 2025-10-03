Incendiu la un restaurant din Mestecăniș izbucnit de la coșul de fum al șemineului



Un incendiu violent a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei 2:16, la acoperișul unui restaurant din localitatea Mestecăniș din comuna Iacobeni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii au Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma producerii incendiului, iar flăcările au fost localizate și lichidate în limitele inițiale, până la ora 5:35.

Potrivit primelor evaluări, focul a cuprins acoperișul pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, în zona coșului de fum al șemineului, provocând arsuri majore. Alte 300 de metri pătrați ai acoperișului au suferit degradări serioase.

În interiorul restaurantului, pagubele s-au extins la obiecte de mobilier, echipamente de bar, finisajele pereților, pardoseala și chiar demisolul clădirii.

Cauza probabilă a incendiului este jarul provenit din coșul de fum deteriorat al șemineului.

Pompierii au reușit să salveze restul structurii restaurantului, care are o suprafață totală de circa 400 de metri pătrați, precum și construcțiile anexe – bucătăria, magazia de lemne și centrala termică.

De asemenea, o clădire învecinată a fost protejată de extinderea flăcărilor.