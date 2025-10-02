Suceveanul Bogdan Șoldănescu, noul selecționer al naționalei de tineret a României la handbal masculin



Handbalul românesc masculin are un nou lider la nivel de tineret: Bogdan Șoldănescu, antrenorul principal al echipei CSU Suceava, a fost numit selecționer al naționalei de tineret (generația 2006/2007), care se pregătește pentru Campionatul European 2026, găzduit în perioada 8–19 iulie la Cluj-Napoca și Turda.

La 40 de ani, Șoldănescu a devenit un pilon al dezvoltării handbalului sucevean, după ce a preluat conducerea echipei de seniori a CSU Suceava din 1 septembrie 2023, anterior activând ca antrenor secund timp de doi ani.

Produs al școlii sucevene de handbal, fostul pivot Șoldănescu a avut o carieră impresionantă ca jucător, evoluând pentru echipe precum HCM Constanța, CSU Suceava, Dunărea Călărași, Energia Târgu Jiu, CSM Bacău și CSM Botoșani.

Palmaresul său include cinci titluri de campion național, trei Cupe ale României și două Supercupe, trofee care subliniază expertiza sa în sportul rege al Bucovinei.

La naționala de tineret, Șoldănescu va colabora cu un nucleu puternic de jucători pe care îi antrenează deja la CSU Suceava.

Printre reprezentanții de bază ai generației 2006/2007 se numără portarul Răzvan Rîpă, interul stânga Codrin Dascălu, extrema stânga Teodor Ilucă, pivotul Emanuel Șerban și extrema dreapta Eduard Rusu – toți șase fiind campioni naționali la juniori 1.

Din păcate, universitarul Rareș Ostafe, un alt convocat constant, a renunțat la handbal din cauza unor probleme medicale.

„Această funcție înseamnă foarte mult, atât pentru mine, cât și pentru club. Cred că este un motiv de mândrie pentru clubul nostru să avem doi antrenori la loturile naționale și sperăm să ne facem cât mai bine treaba acolo. Am acceptat cu mare drag propunerea de a fi selecționerul Naționalei de tineret, mai ales că o mare parte din nucleul de bază al lotului este format din jucători de la CSU Suceava”, a declarat Șoldănescu, subliniind importanța sinergiei între club și națională.

Evenimentul vine ca o continuare a succeselor sucevene la nivel național: zilele trecute, Vasile Boca, coordonatorul centrului de copii și juniori al CSU Suceava, a fost desemnat antrenor principal al naționalei masculine de cadeți (generația 2010/2011).