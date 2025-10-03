Trei suspecți reținuți pentru furt calificat după spargerea unui autoturism în Suceava



Poliția și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au reținut pentru 24 de ore trei suspecți acuzați de furt calificat, după ce au spart geamul unui autoturism parcat pe strada Mihai Viteazul din municipiu și au sustras o borsetă.

Cei trei vor fi prezentați vineri judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetei, incidentul s-a petrecut în ultimele zile, când unul dintre suspecți a spart geamul lateral drept spate al unui autoturism marca VW Tiguan, proprietatea unei femei din Suceava, folosind o piatră.

Un al doilea suspect a introdus mâna în interiorul vehiculului pentru a sustrage borseta de culoare maro, în timp ce al treilea asigura supravegherea zonei pentru a preveni intervenții.

Fapta este calificată ca furt calificat cu circumstanțe agravante, doi dintre suspecți fiind coautori și unul complice.

Prin ordonanță confirmată de procuror, la data de 2 octombrie 2025, s-a dispus continuarea urmăririi penale. Suspecții au fost reținuți de la ora 19:30 în aceeași zi și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bistrița-Năsăud, urmând să fie transferați pentru ședința de judecată. Prejudiciul estimat se ridică la 1.000 de lei, borseta sustrasă neconținând sume de bani sau alte bunuri de valoare.

Cercetările sunt continuate de Biroul de Investigații Criminale (B.I.C.) Suceava pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii complete.