Fundația Te Aud România lansează prima academie profesionistă de rugby pentru juniori din România cu sprijinul OMV Petrom



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Rugby-ul românesc face încă un pas decisiv spre performanță prin lansarea Primei Academii Profesioniste de Rugby pentru juniori din România, un proiect ambițios inițiat de Fundația Te Aud România, în parteneriat cu Federația Română de Rugby și cu sprijinul OMV Petrom.

Academia, parte a proiectului „Romanian Rugby Comeback – The Academy”, are ca obiectiv principal formarea unei noi generații de jucători de elită, cu vârste între 14 și 19 ani, din patru regiuni-cheie: Moldova, Transilvania, Dobrogea și Muntenia. Până în august 2026, peste 683 de tineri rugbyști vor beneficia de sesiuni avansate de antrenament, mentorat și dezvoltare personală, alături de 54 de antrenori și profesori de sport din 27 de cluburi din 11 județe.

Un parteneriat strategic cu celebrul club francez Stade Toulousain va aduce expertiză internațională în formarea sportivă, iar infrastructura academiei va fi consolidată prin echipamente moderne, o sală de forță dedicată și sesiuni specializate în rugby feminin, aerian și grămadă.

„Prin lansarea primei Academii Profesioniste de Rugby din România, ne continuăm misiunea de a le oferi tinerilor nu doar condiții de pregătire la standarde internaționale, ci și un drum prin care să învețe ce înseamnă disciplina, perseverența și spiritul de echipă. Rugby-ul poate schimba vieți, iar prin acest proiect ne dorim să schimbăm viitorul unei generații,” a declarat Oana Vasiliu, coordonatoarea de proiecte a Fundației Te Aud România.

Proiectul contribuie la creșterea performanței sportive, la afilierea tinerilor la echipa Romanian National Wolves și la promovarea rugby-ului în comunitățile locale prin peste 20 de evenimente dedicate.

„OMV Petrom susține performanța și spiritul de echipă ca fundamente ale unei societăți sănătoase. Prin sponsorizarea programului de rugby pentru juniori, ne implicăm activ în formarea unei generații care învață respectul, disciplina și solidaritatea. Credem că sportul construiește caractere puternice și comunități unite. Implicarea noastră în comunitate este constantă – susținem inițiative din domeniul educației, sănătății și protecției mediului, cu investiții de peste 190 de milioane de euro începând din 2005”, a declarat Franck Neel, membru al Consiliului Executiv OMV Petrom.

Proiectul își propune să consolideze infrastructura rugby-ului juvenil, să crească performanța sportivă și să afilieze cel puțin 10% dintre juniorii incluși la echipa Romanian National Wolves.

”Prima Academie Profesionistă de Rugby din România este un proiect ambițios care vine într-un moment în care avem nevoie să ridicăm și să dezvoltăm rugby-ul juvenil, să-l susținem prin toate forțele. Mulțumim partenerilor Te aud România și OMV Petrom pentru faptul că ne sunt alături și au ca prioritate viitorul copiiilor, al rugby-ului și implicit al sportului românesc. Rugby-ul formează caractere, iar investiția în acești copii de perspectivă o vom vedea peste câțiva ani, nu doar pe terenul de rugby, cât și în cadrul societății în care trăim. Mă bucur că viitorii Stejari se vor forma în condiții bune beneficiind de expertiza unor tehnicieni care vin din rugby-ul internațional, dar și de o infrastructură pe măsură, pentru că aceasta este una dintre marile probleme ale rugby-ului românesc. Cred că cel mai important lucru este ca tinerii jucători români să simtă că au șansa lor, că sunt sprijiniți și că ne dorim să îi vedem în număr cât mai mare la echipa națională”, a declarat Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Prin această inițiativă, Fundația Te Aud România, Federația Română de Rugby și OMV Petrom pun bazele unei noi generații de sportivi și lideri, pregătiți să ducă România înainte, atât pe terenul de rugby, cât și în viață.