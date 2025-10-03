Accident rutier în Adâncata: Motociclist de 17 ani și pasagerul său de 16 ani răniți după o coliziune cu un autoturism condus de un șofer de 18 ani



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier s-a produs miercuri seara, în jurul orei 21:15, pe strada Eroilor din comuna Adâncata, la intersecția cu strada Parcului când un motociclist de 17 ani și pasagerul său, în vârstă de 16 ani, au fost răniți ușor după ce vehiculul a acroșat un autoturism oprit pentru manevră de întoarcere, răsturnându-se ulterior.

Potrivit anchetei polițiștilor, conducătorul autoturismului Skoda Fabia, un tânăr de 18 ani din comuna Siminicea, se deplasa dinspre DN 29A și a oprit pentru a efectua manevra de întoarcere.

În acel moment, motocicleta marca KTM, cu număr de circulație provizoriu, condusă de un minor de 17 ani din Adâncata, care circula în aceeași direcție, l-a acroșat pe partea stânga-față.

După impact, motocicleta s-a răsturnat pe partea dreaptă a străzii Parcului, lângă un podeț.

Ambii ocupanți ai motocicletei au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava.

Conducătorul a fost diagnosticat cu „contuzie ușoară antebraț drept”, iar pasagerul cu „traumatism lombar”.

Din fericire, leziunile nu sunt grave, iar ambele victime au rămas sub supraveghere medicală.

Testele cu aparatul etilotest efectuate de polițiști au indicat rezultate negative pentru ambii conducători – 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.