Expoziția „Îngerii cetății” semnată de pictorul Liviu Șoptelea va putea fi vizitată la Muzeul de Istorie din Suceava

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul interesat, miercuri, 8 octombrie 2025, ora 13, la Muzeul de Istorie – Sala Parter, la vernisajul expoziției personale semnată de pictorul Liviu Șoptelea, intitulată „Îngerii cetății”.

Evenimentul va fi prezentat de criticul de artă prof. dr. Iulian Bucur.

Născut pe 24 ianuarie 1966, la Botoșani, Liviu Șoptelea este licențiat în arte vizuale și deține un master în conservarea și restaurarea operei de artă la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași și președinte, respectiv membru fondator, al Societății Culturale „EXPO-ART” Botoșani.

În paralel cu activitatea sa de conservator la Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” din cadrul Muzeului Județean Botoșani, artistul desfășoară o intensă activitate de curator și organizator. De-a lungul timpului a coordonat zece ediții ale Salonului Național de Arte Vizuale „Interferențe” și numeroase tabere de creație.

Cunoscut pentru lucrările sale în care îngerii prind viață prin chipuri umane cu aripi și aureole, Liviu Șoptelea mărturisea: „Îngerii suntem noi. Eu pentru tine, tu pentru altul.”

Expoziția „Îngerii cetății” reunește lucrări de pictură și grafică în ulei și acrilic, propunând o interpretare modernă și personală a simbolisticii angelice.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 8 octombrie – 3 noiembrie 2025.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Expoziția beneficiază de catalogul „Liviu Șoptelea. Îngerii cetății – pictură & grafică”, tipărit la editura „K.A. Romstorfer” a Muzeului Național al Bucovinei.