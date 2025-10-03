Un bărbat din Grămești a murit în tractorul agricol pe care îl conducea din cauza unei hemoragii masive



Un bărbat din comuna Grămești a murit în urma unei răni grave suferite la membrul inferior stâng, provocată accidental în timp ce se afla într-un tractor agricol într-o zonă împădurită din extravilanul localității Botoșănița Mică.

Incidentul a avut loc pe 2 octombrie 2025, în jurul orei 14:30, iar decesul a fost constatat în aceeași seară, la ora 19:43 de către personalul din cadrul substației Siret a Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Potrivit datelor preliminare din ancheta poliției, bărbatul s-a deplasat singur cu tractorul pentru a aduna lemne, moment în care și-a provocat leziunea, declanșând o hemoragie masivă cu pierdere de sânge.

Fiul său, îngrijorat că tatăl nu s-a întors acasă, l-a căutat și l-a găsit decedat în cabina tractorului.

Echipajul de ambulanță deplasat la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă medicii au declarat decesul.

La examinarea preliminară a cadavrului, nu au fost identificate urme vizibile de violență fizică.

În acest caz urmează să fie efectuată necropsia care va stabili cu exactitate cauza morții.

Polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „ucidere din culpă”, iar cercetările sunt continuate de Postul de Poliție Grămești pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.