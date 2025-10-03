Marina Axentii, doctorandă a Facultății de Inginerie Alimentară din Suceava, bursieră Fulbright la Universitatea din Florida



Marina Axentii, doctorandă în anul IV în domeniul Ingineria Produselor Alimentare la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), a obținut o prestigioasă bursă Fulbright pentru un stagiu de cercetare de 9 luni la Universitatea din Florida, Statele Unite ale Americii, începând cu luna septembrie a acestui an.

Activitatea științifică a Marinei Axentii este coordonată de prof. univ. dr. ing. Georgiana Gabriela Codină și are ca temă obținerea de noi sortimente de paste îmbogățite în proteine.

În cadrul stagiului de cercetare din Florida, doctoranda își va aprofunda studiile privind inovația în industria alimentară, cu accent pe dezvoltarea de produse cu valoare nutritivă ridicată.

„În primul rând, aș dori să îmi exprim recunoștința față de cadrele didactice, pentru susținerea și cunoștințele oferite de-a lungul anilor de studenție. Sunt extrem de recunoscătoare îndrumătorului meu de doctorat, doamnei prof. univ. dr. ing. Georgiana Gabriela Codină, pentru încrederea și sprijinul constant în formarea mea ca inginer și viitor cercetător în industria alimentară. Această reușită nu ar fi fost posibilă fără dumneaei”, a declarat Marina Axentii.

Totodată, Marina subliniază cu emoție rolul de ambasador al mediului academic românesc în străinătate: „Este o onoare să reprezint Facultatea de Inginerie Alimentară și USV în Statele Unite ale Americii și, de fiecare dată când sunt întrebată, răspund cu mândrie: Sunt din România.”