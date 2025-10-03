Bărbat din Șcheia înșelat online în baza unui anunț fals de vânzare a unei Skoda Octavia



Un bărbat de 38 de ani din satul Sfântu Ilie, comuna Șcheia, a căzut victimă unei înșelăciuni online, pierzând 250 de lei în baza unui anunț fals de vânzare a unui autoturism postat pe platforma OLX.

Sesizarea a fost făcută joi, 2 octombrie 2025, la ora 17:50, la sediul Secției 9 Poliție Rurală Șcheia, iar polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „înșelăciune”.

Potrivit anchetei preliminare, în date de 30 septembrie 2025, în jurul orei 20:35, victima, aflată la domiciliu, a accesat OLX și a identificat un anunț pentru vânzarea unui autoturism Skoda Octavia, gri, fără plăcuțe de înmatriculare, la prețul de 2.600 de euro, postat de un utilizator cu username-ul „Marian”.

După ce a salvat anunțul în favorite, la doar cinci minute a primit o notificare că prețul scăzuse la 2.000 de euro, moment în care a contactat telefonic presupusul vânzător.

În urma conversațiilor, „vânzătorul” i-a cerut un avans pentru a rezerva vehiculul până la vizionarea acestuia.

Pe 1 octombrie, la ora 10:00, victima a primit prin WhatsApp o locație pentru întâlnire. Bărbatul a transferat imediat 250 de lei prin bancă și s-a deplasat spre adresa indicată.

Ajuns acolo, la ora 22:00, nu a mai primit răspuns la apeluri, realizând că a fost victima unei fraude pusă la cale de persoane necunoscute.