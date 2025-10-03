CSU Suceava primește Universitatea Cluj în etapa a V-a a Ligii Naționale. Alexandru Bologa: Sperăm ca publicul să fie din nou alături de noi pentru că suporterii au un aport foarte mare la victoriile noastre de acasă



Echipa de handbal masculin CSU Suceava revine pe teren propriu cu ambiții mari, pregătindu-se să înfrunte Universitatea Cluj în etapa a cincea a Ligii Naționale, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 17:30, în Sala „Dumitru Bernicu” a Liceului cu Program Sportiv din Suceava.

După un start promițător de sezon, sucevenii vor să capitalizeze pe avantajul publicului propriu, într-un meci considerat echilibrat de antrenorul Bogdan Șoldănescu și jucătorii săi.

Alexandru Bologa a subliniat importanța continuității după victoria obținută recent cu Timișoara: „Ar fi păcat, după ce am făcut un meci atât de bun cu cei de la Timișoara, să nu reușim victoria cu Cluj. Chiar dacă pare un adversar facil, mă aștept să fie un meci la fel de greu ca și cel cu Timișoara și vom intra pe teren să dăm totul pentru victorie. Am văzut că au făcut câteva transferuri importante, jucători cu experiență. Au o apărare foarte bună și o poartă pe măsură, iar ca echipă sunt destul de omogeni. Sperăm ca publicul să fie din nou alături de noi, la fel ca la meciul cu Timișoara, pentru că suporterii au un aport foarte mare la victoriile noastre de acasă.”

Eduard Iordachi a vorbit despre pregătirile din ultima săptămână, marcată de absența meciurilor oficiale: „Ne întoarcem acasă, în fața suporterilor noștri, după o săptămână în care nu am avut meci oficial, dar în care ne-am antrenat și am pregătit foarte bine confruntarea cu Cluj. Am analizat jocul lor, atât în atac, cât și în apărare, și am observat o îmbunătățire semnificativă față de acum două sezoane, când au mai fost în prima ligă. Nu va fi un meci ușor și trebuie să fim într-o formă fizică foarte bună la ora partidei. Publicul a fost mereu alături de noi și sunt sigur că și sâmbătă va veni în număr mare să ne susțină. Noi ne vom da silința să jucăm handbalul pe care îl știm, să facem spectacol și să aducem victoria.”

Antrenorul Bogdan Șoldănescu a evidențiat recuperarea lotului și calitatea adversarului: „Am avut timp să ne refacem și, cel mai important, să mai recuperăm din jucătorii care au fost absenți sau cu probleme medicale. Suntem pregătiți pentru meciul de sâmbătă. Întâlnim o echipă cu jucători experimentați, precum Musavi, Costea, Bizău sau Thomas Cip, jucători care au mulți ani în Liga Națională și care au format o echipă redutabilă. Pe lângă rezultatul bun pe care l-au obținut contra celor de la Sighișoara, și în celelalte două meciuri, cu două echipe bune ale campionatului, cu Turda și CSM București, au fost mereu aproape de adversar și le-a lipsit destul de puțin să scoată și puncte.”