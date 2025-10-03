Sindicatele din educație acuză Guvernul de „dictatură guvernamentală” după amânarea cu un an a plăților din hotărâri judecătorești



Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au lansat un atac dur la adresa Executivului, acuzându-l de abuz și subminarea statului de drept prin amânarea cu un an a plăților aferente unor hotărâri judecătorești privind drepturi salariale ale angajaților din sectorul public.

Decizia, luată prin Ordonanța de Urgență nr. 52/2025 (art. XVIII), publicată în Monitorul Oficial nr. 907 din 2 octombrie, a stârnit reacții vehemente din partea sindicatelor, care o consideră o continuare a măsurilor iresponsabile împotriva sistemului educațional.

Potrivit comunicatului comun semnat de președinții Simion Hancescu (FSLI) și Marius Ovidiu Nistor („SPIRU HARET”), tranșele din sumele stabilite prin hotărâri judecătorești – care ar fi trebuit achitate odată cu salariile din luna septembrie – au fost amânate pentru anul 2026. Aceste drepturi vizează personalul din instituții și autorități publice, inclusiv din educație, și au fost recunoscute de instanțe după procese îndelungate inițiate de sindicate în ultimii 15 ani.

Sindicaliștii subliniază că nu este vorba de un „cadou” guvernamental, ci de obligații legale eșalonate, iar fondurile erau deja alocate și transferate în conturile inspectoratelor școlare județene.

„Aceasta în condițiile în care, în luna septembrie, s-au solicitat unităților de învățământ calcule, situații, explicații, iar fondurile pentru plata hotărârilor judecătorești erau deja în conturile inspectoratelor școlare, colegii fiind chiar anunțați că vor primi drepturile cuvenite și așteptate de ani de zile”, se arată în document.

Sindicaliștii merg mai departe, declarând că acțiunea Executivului este „fără precedent” și că România „nu mai este un stat de drept”.

Ei vorbesc despre o „dictatură guvernamentală” și o „bătaie de joc” la adresa salariaților din învățământ, legând decizia de alte măsuri controversate, precum cele din Legea nr. 141/2025, care au afectat negativ sistemul educațional.

Reacția sindicatelor nu se limitează la declarații: cele două federații au depus deja, la Primăria Municipiului București, înștiințarea oficială pentru organizarea unui miting de protest sub formă de pichetare la sediul Ministerului Finanțelor Publice.

Acțiunea este programată pentru marți, 7 octombrie, începând cu ora 11:00.

„Refuzul Executivului de a acorda drepturile legitime colegilor noștri nu va rămâne fără consecințe!”, avertizează liderii sindicali, cerând deblocarea imediată a plăților pentru toți salariații îndreptățiți.