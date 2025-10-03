Un șofer de 93 de ani a ajuns cu mașina pe trotuar în centrul Sucevei: O femeie rănită ușor, două autoturisme avariate



Un accident rutier a avut loc joi în jurul orei 13:00 în municipiul Suceava, la intersecția de tip sens giratoriu dintre străzile Ciprian Porumbescu și Nicolae Bălcescu.

Potrivit anchetei polițiștilor, un bărbat în vârstă de 93 de ani, din Suceava, conducea un autoturism Volkswagen Polo, îndreptându-se dinspre strada Ciprian Porumbescu către strada Nicolae Bălcescu. Din cauza neadaptării vitezei, acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe trotuarul adiacent străzii Nicolae Bălcescu, în apropierea magazinului Orange, și a acroșat două femei. Ulterior, autoturismul a intrat în coliziune cu un autoturism marca Dacia Logan, staționat pe strada Meseriașilor.

În urma accidentului, autoturismele implicate au fost avariate, iar una dintre femei, în vârstă de 40 de ani, din Suceava, a suferit o contuzie ușoară. Aceasta a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean de Urgență Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul de „contuzie ușoară prin accident rutier”. Cea de-a doua persoană implicată nu a suferit leziuni și nu a fost găsită la fața locului, refuzând transportul la o unitate medicală.

Atât conducătorul autoturismului Volkswagen Polo, cât și cel al autoturismului Dacia Logan au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Suceava continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.