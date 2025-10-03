Prejudiciu estimat la 1,25 milioane de lei în urma incendiului de la restaurantul unei pensiuni din Mestecăniș



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o pensiune din comuna Iacobeni, sat Mestecăniș provocând pagube majore estimate la aproximativ 1,25 milioane de lei.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, iar flăcările nu s-au propagat la alte construcții din zonă.

Poliția Vatra Dornei a fost sesizată la ora 02:15, prin 112 de un agent de poliție din cadrul Secției Rurale Pojorâta, care a semnalat un incendiu la un imobil din Mestecăniș.

Echipa operativă a Poliției municipiului Vatra Dornei a constatat că focul se manifesta cu flacără deschisă la acoperișul clădirii, o construcție din lemn cu parter (unde funcționează un restaurant) și mansardă (cu camere de închiriat), acoperită cu învelitoare metalică.

La momentul izbucnirii incendiului, în pensiune nu se afla nicio persoană.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD și au reușit să lichideze incendiul.

În urma producerii evenimentului, au ars integral acoperișul și tavanul parterului pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, precum și diverse bunuri de uz casnic, mobilier, aparatură electronică și electrocasnică, inclusiv panouri fotovolaice instalate pe clădire.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită de pompieri ca fiind un „coș de fum deteriorat sau neprotejat termic față de materiale combustibile”.

Persoana vătămată a estimat prejudiciul la 1.250.000 de lei, imobilul fiind asigurat.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Iacobeni au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „distrugere din culpă”.