Astăzi debutează Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” la Iulius Mall Suceava – o sărbătoare a tradițiilor locale

Toamna aduce cu ea aromele și culorile Bucovinei la Iulius Mall Suceava, unde, începând de astăzi, se deschide Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina”.

Timp de trei zile, vizitatorii sunt invitați să descopere comori autentice ale zonei, de la produse gastronomice tradiționale la meșteșuguri și obiecte artizanale, toate promovând valorile culturale și economice locale.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Asociația „Produs în Bucovina”, Iulius Mall Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Muzeul Național al Bucovinei și Direcția Silvică Suceava.

Deschiderea oficială va avea loc astăzi, la ora 14:00.

Programul târgului se va desfășura zilnic între orele 10:00 și 20:00, până duminică, 5 octombrie, permițând suficient timp pentru explorări și achiziții.

Așteptați-vă la standuri pline cu miere de salcâm, brânzeturi artizanale, preparate din carne, țuică de prune, dulcețuri tradiționale, împletituri din nuiele și ceramică pictată manual. Nu vor lipsi nici demonstrații live de meșteșuguri, ateliere pentru copii și momente artistice care vor anima atmosfera.