Conferință interactivă la Suceava cu violonistul Alexandru Tomescu și chitaristul Dragoș Ilie

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava invită publicul la o conferință specială, ce va avea loc duminică, 19 octombrie 2025, ora 11:00, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a USV. Evenimentul este susținut de doi artiști de renume internațional: violonistul Alexandru Tomescu, împreună cu a sa celebră vioară Stradivarius Elder-Voicu, și chitaristul Dragoș Ilie, unul dintre cei mai promițători și expresivi muzicieni ai tinerei generații.





Conferința, cu caracter interactiv, oferă publicului ocazia de a descoperi povești, experiențe și reflecții din cadrul Turneului Stradivarius 2025 (10 iunie – 12 iulie 2025), un proiect muzical de impact ce a adus muzica clasică mai aproape de comunități diverse din întreaga țară.



Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, iar toți sucevenii sunt așteptați să participe la această experiență culturală unică.

Turneul Stradivarius are misiunea de a promova muzica clasică, de a schimba percepții și de a crea punți între artiști și public, în special în rândul celor mai puțin familiarizați cu acest gen muzical. Dincolo de componenta artistică, proiectul generează un impact pozitiv în plan cultural, social și economic, contribuind la îmbogățirea vieții comunităților.



Alexandru Tomescu este unul dintre cei mai apreciați muzicieni români, recunoscut pentru virtuozitatea și sensibilitatea interpretării sale. Lider al proiectului Stradivarius, Tomescu a creat o comunitate muzicală vibrantă, a adus tinerii mai aproape de muzica clasică și a deschis scena marilor concerte către noi talente.



Dragoș Ilie, descris de Radio România Muzical drept „o adevărată revelație a ultimilor ani pe scenele românești de concert”, și-a câștigat locul printre cei mai importanți chitariști ai generației sale. Laureat a peste 40 de competiții internaționale și invitat pe scene din Europa, Asia și Statele Unite, Dragoș impresionează prin carismă și expresivitate, fiind una dintre vocile noi și puternice ale muzicii clasice.





Detalii eveniment:

– Data: 19 octombrie 2025

– Ora: 11:00

– Locație: Sala Auditorium „Joseph Schmidt”, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

– Intrare: Gratuită, în limita locurilor disponibile



Organizatorii invită cu drag publicul sucevean să se bucure de o întâlnire aparte cu doi dintre cei mai valoroși muzicieni ai momentului.





