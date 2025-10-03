IPS Calinic anunță planuri de restaurare pentru Biserica „Sfântul Nicolae” din Climăuți



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a confirmat, vineri, intenția de a redeschide Biserica „Sfântul Nicolae” din Climăuți un lăcaș de cult inclus în patrimoniul Arhiepiscopiei, prin demararea urgentă a lucrărilor de consolidare și restaurare.

Anunțul vine ca răspuns la o întrebare adresată de un fiu al satului, care a exprimat cu evlavie curiozitatea privind stadiul proiectului.

Acesta a aflat cu bucurie despre planurile de redeschidere și a solicitat ierarhului detalii despre situația actuală, resursele necesare, un calendar estimativ pentru reluarea slujbelor regulate și chiar posibilitatea de a da în folosință biserica ortodocșilor de rit vechi din localitate.

„Este adevărat, dorim să redeschidem biserica, întrucât se află în patrimoniul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru a începe lucrări de consolidare și restaurare a edificiului”, a răspuns Înaltpreasfințitul Calinic.

În luna ianuarie, IPS Calinic răspundea unui credincios că la Biserica „Sfântul Nicolae” din Climăuți lucrurile vor intra „în bună și deplină rânduială”.

„Intenția noastră este ca în perioada imediat următoare să preluăm cheia bisericii de la cel care o are încredințată, să facem o inventariere a tuturor obiectelor de cult și, cel puțin pentru început, să se slujească o dată pe lună după rânduiala ortodoxă, în limba română, continuându-se în paralel și tradiția locului, transmisă din generație în generație, și anume, deținerea cheilor bisericii de către o persoană în vârstă, aceasta ocupându-se cu îngrijirea lăcașului de cult și cu oficierea, în limba slavonă, a câtorva dintre Laudele bisericești (Ceasurile, Utrenia, Vecernia etc.)”, preciza la vremea respectivă IPS Calinic.