Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” s-a deschis la Iulius Mall Suceava: Tradiții vii, meșteșuguri autentice și gusturi locale, timp de trei zile

Toamna a adus cu sine aroma tradițiilor bucovinene, odată cu deschiderea oficială a Târgului de Toamnă „Produs în Bucovina”, desfășurat în parcarea Iulius Mall Suceava. Evenimentul, organizat de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Asociația „Produs în Bucovina”, Iulius Mall Suceava, Primăria Municipiului Suceava, Muzeul Național al Bucovinei și Direcția Silvică Suceava, va dura până duminică, 5 octombrie, invitând publicul să redescopere esența regiunii prin meșteșuguri, gastronomie și spectacole folclorice.

Deschiderea a avut loc astăzi, la ora 14:00, în prezența oficialităților locale.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, prefectul județului, Traian Andronachi, și managerul Centrului Cultural „Bucovina”, Cătălin Axinte, au subliniat importanța susținerii producătorilor și meșterilor locali.

Ediția de anul acesta pune accent pe patrimoniul cultural, reunind 20 de meșteri populari care demonstrează live tehnici străvechi: încondeierea ouălor, cojocăritul, opincăritul, confecționarea măștilor populare, împletituri din nuiele, iută și sfoară, cusături tradiționale, prelucrarea pieilor și lemnului, precum și realizarea ceramicii decorative.

Vizitatorii sunt încurajați să interacționeze cu artizanii, să afle poveștile din spatele creațiilor și să achiziționeze suvenire care susțin meșteșugurile locale.

Pe lângă expozițiile de artizanat, târgul devine un adevărat festin culinar prin prezența membrilor Asociației „Produs în Bucovina”.

Producătorii locali oferă o gamă variată de produse autentice: preparate din carne, brânzeturi, lactate, miere, dulcețuri, zacuscă, vinuri, mere proaspete, sucuri naturale, produse de panificație și patiserie, bere artizanală și alte delicatese din gospodăriile tradiționale.

Atmosfera este completată de un bogat program artistic, care transformă parcarea Iulius Mall într-o scenă vie a folclorului bucovinean.

Pe parcursul celor trei zile, vor performa ansambluri folclorice, fanfare și grupuri vocale din întreg județul, culminând cu recitaluri ale Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”.

Program artistic detaliat:

Vineri, 3 octombrie, de la ora 14:00:

14:00 – Fanfara „Brazii Bucovinei” (Sf. Ilie)

15:00 – Grupul vocal-instrumental „Străjerii” (Dolheștii Mici)

15:15 – Grupul vocal „Moldava” (Fălticeni)

15:30 – Grupul vocal-instrumental „Sălceanca” (Salcea)

16:00 – „Glasuri Sucevene” și profesori ai Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu”

17:00–19:00 – Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”

Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 12:00:

12:00 – Fanfara Stamate (Fântânele)

13:00 – Grupul folcloric „Cetina” (Vama)

13:20 – Ansamblul „Kozaciok” (Bălcăuți)

13:50 – Ansamblul folcloric „Obcina Feredeului” (Paltinu)

14:20 – Grupul vocal „Vocile Negostinei” (Bălcăuți)

14:35 – Grupul de jocuri „Muguri de Brad” (Solca)

14:50 – Ansamblul folcloric „Stejarul” (Cajvana)

15:20 – Grupul de jocuri „Pârteștenii” (Pârteștii de Jos)

15:35 – Ansamblul folcloric „Bujorul de Munte” (Cârlibaba)

16:05 – Grupul de jocuri „Plaiurile Hârtopului” (Hârtop)

16:30 – Tineri interpreți

18:00 – Grupul folk D.O.R. (Suceava)

18:30 – Recital Nicoleta Cojocari și Grupul vocal „Dulce Glas Bucovinean”

Duminică, 5 octombrie, de la ora 12:00:

12:00 – Fanfara „Izvorașul” (Liteni)

13:00 – Ansamblul folcloric „Florile Bucovinei” (Rădăuți)

13:30 – Grupul de jocuri „Bistrița Aurie” (Ciocănești)

13:45 – Grupul vocal-instrumental „Obcina Stânișoarei” (Mălini)

14:00 – Grupul folcloric „Flori Vicovene” (Vicovu de Sus)

14:30 – Grupul Tradițional DOR (Moara)

15:00 – Grupul de jocuri bărbătești (Arbore)

16:00–18:00 – Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”

18:00 – Ansamblul „Mica Poiană” (Poiana Micului)

18:30 – Grupul vocal „Bucovina” (Calafindești)

18:45 – Ansamblul folcloric „Megieșii” (Cornu Luncii)

19:15 – Ansamblul folcloric „Dor Bucovinean” (Botoșana)