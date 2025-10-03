Primăria Suceava publică cheltuielile sucevenilor pentru administrarea asociațiilor de proprietari. Peste 300.000 lei lunar doar la cinci asociații din Obcini: În procesul de gospodărire a Sucevei nu este vorba despre a cheltui mai mulți bani sau despre a cere sucevenilor să bage mâna mai adânc în buzunar, ci despre a acorda mai multă atenție și mai multă grijă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Într-un gest concret de transparență promisă, Primăria Suceava a dat publicității, vineri seara, un raport detaliat cu cheltuielile sucevenilor pentru administrarea asociațiilor de proprietari din oraș.

Datele, extrase din documente oficiale și tabele atașate, relevă un peisaj variat: de la salarii modeste pentru președinți și membrii comitetelor executive (CE), la costuri administrative care pot ajunge la peste 90.000 de lei lunar pe asociație în salarii și indemnizații. Doar la cinci asociații din cartierul Obcini cheltuielile de administrare sunt de peste 300.000 de lei lunar.

Datele prezentate subliniază nevoia de optimizare, în contextul apelului recent al municipalității la o colaborare mai strânsă cu asociațiile.

Mesajul Primăriei este tranșant: „În procesul de gospodărire a Sucevei nu este vorba despre a cheltui mai mulți bani sau despre a cere sucevenilor să bage mâna mai adânc în buzunar, ci despre a acorda mai multă atenție și mai multă grijă”.

Accentul este pus pe rolul esențial al președinților, administratorilor și membrilor comitetelor executive din asociațiile de proprietari, care sunt chemați să înțeleagă că „Suceava este a tuturor, nu doar a Primăriei”.

Comunicatul subliniază libertatea de alegere a fiecărei asociații de proprietari: să fie „parte din problemă sau parte din soluție”, să propună variante constructive în loc să explice de ce „nu se poate”, și să contribuie la un triunghi de colaborare – cetățean-asociație-administrație.

O obligație clară este actualizarea cărților de imobil cu date reale, corecte și complete, esențială pentru o gestiune eficientă a resurselor comune.

Tonul mesajului devine mai ferm în privința consecințelor: „Îi rugăm frumos pe fiecare dintre conducători să își asume o decizie care să ducă la scopul nostru comun: creșterea calității vieții sucevenilor. Dacă nu, decizia o va lua administrația și s-ar putea să nu le placă”.

În același timp, Primăria exprimă recunoștință față de cei care deja colaborează: „Le mulțumim frumos celor care ne sunt deja alături și care ne dau speranță și încredere. O să reușim. Pentru că am promis”.

„Pentru că am promis transparență, livrăm transparent informațiile pe care le avem”, se precizează în mesajul municipalității.

Datele furnizate arată unde merg banii colectați de asociații – de la indemnizații pentru conducători, la salarii pentru administratori și îngrijitori, până la servicii precum mentenanța lifturilor sau citirea apometrelor. Raportul acoperă 42 de asociații majore, cu mii de apartamente, și evidențiază disparități: unele blocuri optează pentru administrare fără salarii fixe (doar indemnizații), altele au contracte complexe cu firme externe.