Gheorghe Șoldan anunță ajutoare financiare de aproape 10 milioane de lei pentru familiile afectate de inundații: Banii ajung în conturi și la poștă de săptămâna viitoare

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, vineri, că familiile afectat de inundațiile din 27-28 iulie vor primit ajutoare financiare după ce Guvernul României a virat o a doua tranșă de ajutoare financiare de 9.872.118 lei (aproximativ 2 milioane de euro) în conturile Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Suceava.

Suma va ajunge la 212 de persoane ale căror locuințe au fost distruse total sau parțial, oferind un sprijin concret pentru reconstrucție și reluarea vieții normale.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Șoldan, a subliniat că, alături de alocările locale de peste 20 de milioane de lei, aceste fonduri reprezintă un pas esențial spre refacere.

„Aceasta este a doua tranșă de sprijin de la Guvern, după o primă de aproximativ 5 milioane de lei. Încă de luni, 6 octombrie, sumele vor fi disponibile în conturi și la oficiile poștale, iar de marți, 7 octombrie, Poșta Română va începe plata mandatelor. Nu mai puțin de 96 de beneficiari vor primi banii direct în conturi (5.034.625 lei), iar alte 116 persoane prin mandat poștal (4.837.493 lei)”, a declarat Șoldan.

El a reamintit că inundațiile au afectat sute de gospodării din județ, cu pagube estimate la zeci de milioane de euro, iar CJ Suceava a intervenit rapid, alocând 5 milioane de lei direct Primăriei Broșteni – una dintre cele mai lovite localități – și peste 15 milioane pentru reabilitarea drumurilor județene distruse de ape.

„Țin să le mulțumesc tuturor funcționarilor și echipelor din teritoriu care au lucrat pentru evaluarea pagubelor, centralizarea datelor și transmiterea lor către Guvern, astfel încât banii să ajungă cât mai repede la cei care au atât de mare nevoie de ei. Încă din prima zi după dezastrul produs de inundații, am încercat împreună cu prefectul județului, Traian Andronachi, să fim cât mai eficienți și să venim cu soluții. Să le arătăm oamenilor năpăstuiți că suntem alături de ei și că facem totul pentru le veni în ajutor. Prioritatea absolută a fost reconstrucția / reabilitarea caselor afectate, dar am acționat și pentru refacerea infrastructurii rutiere, a rețelelor de apă, canalizare și electricitate”, a declarat Șoldan.