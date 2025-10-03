Prefectura Suceava: Drumarii intervin preventiv pe drumuri montane din județ în contextul ninsorilor



Secția de Drumuri Naționale (SDN) Câmpulung Moldovenesc a început intervenții preventive pe sectoarele Mestecăniș, Pasul Tihuța, Pasul Trei Movile și Pasul Palma, ca răspuns la ninsorile semnalate la altitudini înalte. Acțiunile vizează menținerea viabilității carosabilului și asigurarea siguranței traficului, cu utilaje de deszăpezire și împrăștierea de materiale antiderapante.

Potrivit unui comunicat oficial al Prefecturii Suceava, SDN Câmpulung Moldovenesc a mobilizat cinci utilaje proprii în teren:

Un utilaj pe Pasul Tihuța.

Două utilaje pe Pasul Mestecăniș.

Un utilaj care deservește alternativ Pasul Trei Movile și Pasul Palma, în funcție de necesități.

Un utilaj mobil, disponibil pentru intervenții suplimentare.

Stocul de sare disponibil este de 2.600 de tone.

Măsurile fac parte din planul județean de iarnă, activat în baza prognozelor meteo care indică ninsori persistente peste 1.000 de metri altitudine.

În paralel, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava a detașat echipaje pe aceleași tronsoane pentru monitorizarea traficului, informarea șoferilor și gestionarea eventualelor incidente.

Prefectul județului, Traian Andronachi, a declarat: „Măsurile preventive sunt în vigoare pentru siguranța traficului, iar echipele SDN și IPJ sunt pe teren conform planificării operative stabilite raportat la situație. Rugăm șoferii să circule cu prudență și să respecte indicațiile echipajelor din teren.”

Recomandări pentru participanții la trafic

Autoritățile au emis următoarele sfaturi pentru conducători:

Adaptarea vitezei la condițiile de iarnă și mărirea distanței de siguranță.

Evitarea depășirilor riscante și utilizarea corectă a luminilor de întâlnire.

Neobstrucționarea sau depășirea utilajelor de deszăpezire aflate în funcțiune.

Echiparea vehiculelor pentru sezonul rece, inclusiv anvelope de iarnă.