Primul episod de iarnă în zona montană a județului Suceava. DRDP Iași spune că nu au fost depuneri consistente de zăpadă pe carosabil sau blocaje în trafic



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ploile abundente din cursul zilei de joi, 3 octombrie, s-au transformat peste noapte în lapoviță și ninsoare în zonele montane ale județelor Suceava și Neamț, marcând astfel primul episod de iarnă al sezonului în regiunea Moldovei.

DRDP Iași arată că răcirea accentuată a vremii, cu temperaturi apropiate de pragul de îngheț, a favorizat această schimbare rapidă a precipitațiilor, însă impactul asupra infrastructurii rutiere a fost minim.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, fenomenele au afectat exclusiv zonele montane, fără a genera depuneri consistente de zăpadă pe carosabil sau blocaje în trafic.

Pentru a asigura fluența circulației, echipele de intervenție au acționat cu 11 autoutilaje – cinci provenind de la Secția de Drumuri Naționale (SDN) Câmpulung Moldovenesc și șase din SDN Piatra Neamț.

Acestea au împrăștiat un total de 51 de tone de material antiderapant pe principalele artere afectate, inclusiv DN 17, DN 17A, DN 17B, DN 18 și DN 2E din județul Suceava, precum și DN 12C, DN 15 și DN 15C din județul Neamț.

DRDP Iași menționează că, în prezent, situația este sub control: circulația pe toate drumurile naționale din regiunea Moldovei se desfășoară normal, cu precipitații sub formă de ploaie și temperaturi pozitive în majoritatea zonelor.

Termometrele indică 2°C în Câmpulung Moldovenesc și 9°C în Iași, ceea ce menține condițiile de drum sigure.