Dezbateri la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”: Elevii au analizat soarta Amendamentului 2 al Constituției SUA după controversele provocate de uciderea activistului politic conservator Charlie Kirk în SUA

O confruntare de idei a marcat startul anului școlar la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” (CNEH), unde elevii au dezbătut, vineri, 3 octombrie, de la ora 13.00, în holul central al instituției, soarta celui de-al Doilea Amendament al Constituției Statelor Unite.

Subiectul fierbinte – dreptul de a purta arme, protejat de acest amendament, ar trebui menținut sau abolit? – a provocat o analiză critică transatlantică, inspirată de recentele controverse provocate de uciderea activistului politic conservator Charlie Kirk în SUA.

Evenimentul, organizat în cadrul Clubului de Dezbateri Academice „Eudoxia” („Ars Dicendi”), a reprezentat debutul oficial al activităților extracurriculare din acest an școlar.

În formatul academic „World Schools”, dezbaterea a pus față în față două echipe de elevi care au explorat argumente juridice, istorice și socio-economice, invocând documente normative, valori tradiționale și scenarii ipotetice.

Discuțiile au subliniat tensiunile dintre libertatea individuală și securitatea publică, într-un context marcat de tragedii recente din „Lumea Nouă”.

Echipa Guvernului – formată din elevii Puiu Albert, Popescu Alexia și Popovici Miruna – a susținut abolirea amendamentului, argumentând pentru reforme stricte în favoarea prevenirii violenței armate.

De partea cealaltă, Opoziția – Chirilă Andrei, Lungu Bogdan și Ududec Iustinian – a pledat pentru menținerea tradiției constituționale, subliniind rolul dreptului la autoapărare în societatea americană.

Publicul, format din peste 70 de spectatori, a avut ultimul cuvânt: prin vot secret, bazat pe criteriile de evaluare – conținut informațional, stil retoric și abordare strategică –, victoria a revenit echipei Guvernului.

Coordonatorii Clubului de Dezbateri Academice „Eudoxia”, profesorii Angelica Popovici și Florin George Popovici, au subliniat importanța unor astfel de exerciții pentru dezvoltarea competențelor de comunicare publică și argumentare logică.