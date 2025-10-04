Poliția Română colaborează cu ANCOM pentru a limita escrocheriile telefonice: Apeluri frauduloase din străinătate sunt blocate



În lupta împotriva înșelătoriilor telefonice de tip „CLI spoofing” – unde infractorii falsifică identitatea apelantului pentru a induce în eroare victimele –, Poliția Română, prin Direcția de Investigații Criminale, colaborează cu Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) pentru a implementa măsuri ferme, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Printre acestea se numără blocarea apelurilor inițiate din afara României care afișează numere naționale false, incomplete sau frauduloase, o decizie emisă în iunie 2025 și aplicabilă de la 7 iulie.

Fenomenul, cu caracter transfrontalier, implică apeluri și mesaje în care escrocii se maschează drept reprezentanți ai băncilor, Poliției sau ANAF, folosind tehnologia Voice over IP (VoIP) pentru a afișa un număr aparent legitim cu scopul de a sustrage datele personale sau financiare prin tactici sofisticate: colectarea inițială de informații publice (nume, adresă, tranzacții din rețele sociale), urmată de apeluri cu ton autoritar, creând urgență și presiune psihologică.

Victimele sunt convinse să divulge coduri SMS (OTP), să instaleze aplicații de acces la distanță sau să efectueze transferuri în conturi „de custodie”, ducând la fraude majore precum furtul de identitate sau deschiderea de credite false.

Investigațiile au relevat că majoritatea apelurilor provin din afara țării, iar furnizorii de comunicații electronice sunt obligați să filtreze numerele din Planul Național de Numerotație care nu respectă regulile (cum ar fi cele cu prefixe 06/07 sau codul +40 valid).

Deși spoofing-ul are și utilizări legitime, abuzul său în scop fraudulos a explodat la nivel european.

„În mod frecvent, atacurile încep cu colectarea unor informații aparent banale precum nume, adresă, vârstă, tranzacții vizibile public sau mențiuni de pe rețele sociale.

Autorii folosesc aceste date ca elemente de verificare pentru a spori credibilitatea convorbirii. Ulterior, se inițiază un apel în care apare afișată o identitate oficială (de exemplu „Poliția Română”, „Inspectoratul de Poliție X” sau denumirea unei instituții bancare). Chiar dacă afișajul poate fi tehnic falsificat, impactul asupra receptorului rămâne real: semnele de autoritate determină creșterea tensiunii și scad atenția critică a persoanei contactate.

Vocea de la celălalt capăt este calmă, sigură pe ea și folosește un limbaj birocratic convingător, cu referiri la „dosar”, „investigație” sau „procedură”. Conversația este construită ca un mic teatru al autorității: apelantul se prezintă ca un ofițer sau inspector, dă un nume plauzibil, poate chiar un număr de legitimare (fals) și conferă imediat gravitate situației.

Apoi, pentru a câștiga și mai mult control, folosește elemente care par tehnice: menționează o tranzacție „suspectă”, un cont care ar fi fost folosit în favoarea unei fraude sau date care sunt, surprinzător pentru victimă, corecte, iar exact aceste amănunte par să confirme autenticitatea apelului.

Se exercită o presiune temporală constantă: apelantul afirmă că ancheta trebuie finalizată de urgență și că probele trebuie protejate imediat, solicitând cooperare imediată din partea persoanei contactate. În aceste condiții, multe persoane iau decizii sub presiune pentru a evita presupuse consecințe grave, precum blocarea conturilor, emiterea unor mandate sau reținerea.

Autorii acestui mod de operare exploatează teama de repercusiuni juridice și de pierdere a economiilor, prezentând cooperarea ca o dovadă necesară de bună‑credință”, se arată în comunicat.

Pentru protecție, autoritățile recomandă cetățenilor următoarele măsuri esențiale:

Nu divulgați date sensibile: Nicio instituție oficială nu cere coduri SMS, parole, PIN-uri sau date bancare prin telefon.

Verificați sursa: Încheiați apelul și contactați direct instituția folosind numere oficiale (de pe site-uri sau carduri).

Evitați acțiuni riscante: Nu instalați aplicații la cerere telefonică și nu efectuați transferuri sau achiziții de vouchere la indicații suspecte.

Securizați conturile: Activați autentificarea în doi pași (2FA) cu aplicații, nu doar SMS; folosiți parole puternice și actualizați dispozitivele.

Fiți vigilenți: Ignorați apeluri insistente sau amenințătoare; activați notificări bancare și blocați numere necunoscute.

Acționați rapid: În caz de suspiciune, contactați imediat banca sau Poliția (112) și verificați periodic conturile.