FOTO//Accident rutier între un autocamion și un autoturism în Vama: Doi răniți transportați la spital

Un accident rutier a avut loc, sâmbătă, pe raza localității Vama, între un autoturism și un autocamion.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare, și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Două persoane din autoturism, un bărbat și o femeie, conștiente și cooperante, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital.

Circulația în zonă a fost afectată temporar în urma incidentului.