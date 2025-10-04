De Ziua Mondială a Animalelor, Poliția Suceveană face apel la responsabilitate: „Un animal nu are altă voce decât pe cea a omului care îl îngrijește”



Cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava lansează un mesaj emoționant către deținătorii de animale de companie: dragostea față de patrupezi trebuie să fie însoțită de respect și de respectarea strictă a legii.

Biroul pentru Protecția Animalelor reamintește că neglijarea sau abuzul nu sunt doar lipsuri de omenie, ci și infracțiuni pedepsite aspru.

Animalele de companie nu sunt simple posesii, ci membri ai familiei care oferă afecțiune necondiționată.

Totuși, această legătură specială vine cu obligații clare, prevăzute de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Proprietarii sunt datori să asigure:

Adăpost adecvat și condiții de igienă;

Hrană și apă suficiente zilnic;

Libertate de mișcare și acces la îngrijiri veterinare;

Protecție împotriva oricărei forme de cruzime, neglijare sau abandon.

Încălcarea acestor prevederi poate duce la amenzi contravenționale de până la 3.000 de lei sau chiar la pedepse cu închisoarea, în cazuri grave de abuz.

Polițiștii suceveni subliniază că intervențiile lor sunt ferme: animalele în pericol sunt preluate temporar în adăposturi autorizate, iar autorii faptelor sunt trași la răspundere rapid.

„De Ziua Mondială a Animalelor, îi îndemnăm pe toți proprietarii să privească dincolo de litera legii și să ofere respect, grijă și afecțiune. Adevărata dovadă de civilizație este modul în care ne purtăm cu ființele lipsite de apărare”, a declarat un reprezentant al Biroului pentru Protecția Animalelor din IPJ Suceava.

Mesajul polițiștilor face ecou la celebrele cuvinte ale lui Mahatma Gandhi: „Măreția unei națiuni și progresul ei moral pot fi judecate după modul în care sunt tratate animalele sale.”

IPJ Suceava încurajează cetățenii să raporteze orice suspiciune de abuz la numărul de urgență 112 sau direct la poliție.