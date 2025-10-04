Pacienții și angajații Centrului pentru Persoane cu Dizabilități Fundu Moldovei evacuați după ce a izbucnit un incendiu într-una din camere



Un incendiu a izbucnit sâmbătă după-amiază într-o cameră a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din comuna Fundu Moldovei unde se aflau 27 de persoane, din care 24 de pacienți.

Datorită reacției prompte a angajaților unității, toți beneficiarii și personalul au fost evacuați în siguranță înainte de sosirea forțelor de intervenție, iar flăcările au fost stinse fără a provoca pagube majore sau victime.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent coloneal Alin Găleată, incidentul a fost semnalat prin 112, iar la fața locului au ajuns pompierii militari de la Secția Câmpulung Moldovenesc, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD cu sprijinul unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Suceava.

Până la sosirea echipajelor, cei trei angajați ai centrului reușiseră să evacueze toți cei 24 de pacienți și să localizeze parțial incendiul.

Pompierii au preluat situația, ventilând încăperile inundate cu fum dens pentru a elimina riscurile de intoxicație și au efectuat verificări detaliate în întregul edificiu – o clădire cu parter și etaj cu o suprafață utilă de aproximativ 584 mp.

În urma evenimentului, echipajul SMURD a acordat asistență medicală unui bărbat de 29 de ani, unul dintre pacienți, care a suferit un atac de panică. Starea acestuia s-a stabilizat rapid la fața locului, astfel încât nu a fost necesar transportul la spital.

Niciun alt beneficiar sau angajat nu a necesitat îngrijiri medicale suplimentare, iar toți au fost evaluați preventiv.

Pagubele materiale au fost limitate la distrugerea unor materiale textile din camera afectată: o saltea, lenjerie de pat și o pernă.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor este în curs de stabilire de pompieri.