Cetatea 1932 Suceava a obținut a patra victorie la rând în Liga a III-a, după 2-1 cu CS Gheorgheni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Echipa de fotbal CSM Cetatea 1932 Suceava a obținut sâmbătă după-amiază cea de-a patra victorie consecutivă în Seria I a Ligii a III-a, trecând cu emoții de obstacolul CS Gheorgheni, cu 2-1.

Echipa suceveană a început în forță partida, Andrei Cerlincă deschizând scorul încă din minutul 4. După pauză, Andrei Buceac a majorat diferența în minutul 55, însă adversarii au redus din handicap cinci minute mai târziu, prin reușita lui Alexandru Catrici.

Antrenorul principal Dorin Goian a mizat pe următorul prim „11”: David Feșteu – Șerban Nițu, Ruben Sumanariu, Ciprian Perju, Andrei Buceac, Mario Bai, Ilie Marian, Cristian Balgiu, Cosmin Tucaliuc, Andrei Cerlincă și Alexandru Zaharia.

Pe bancă s-au aflat: Păunel Apetrei – Juan Pătrașcu, Ștefan Petraru, Cătălin Grosu, Cristian Ghedrouțan, Ruslan Chelari, Marius Codreanu, Robert Gorovei și Iosif Netbai.

Grație acestui rezultat, Cetatea 1932 Suceava se menține pe poziția secundă a clasamentului, cu 15 puncte acumulate și un golaveraj pozitiv cu 20 de goluri marcate și doar 6 primite.

Următorul meci al formației pregătite de Dorin Goian, Ionuț Plămadă și Andrei Ițco este programat sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 15:00, în deplasare, pe terenul Viitorului Onești.