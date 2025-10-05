România, cu sucevenii Vasile Jarda și Pavel Calance în echipă, a devenit campioană mondială la pescuit cu năluci artificiale din barcă. Vasile Jarda și Pavel Calance au câștigat argintul la individual și au contribuit decisiv la aurul pe echipe al României



Echipa ACS Bucovina Fishing formată din Vasile Jarda și Pavel Calance a obținut medaliile de argint la individual și a contribuit la titlul mondial pe echipe al României la Campionatul Mondial de Pescuit cu Năluci Artificiale din Barcă pentru Pești Răpitori.

Între 2 și 4 octombrie 2025, pe lacul Võrtsjärv (270 km²), s-a desfășurat , una dintre cele mai importante competiții de pescuit sportiv din lume: Campionatul Mondial organizat de FIPSed, cu 78 de participanți din 13 țări: Estonia, SUA, Italia, Marea Britanie, Franța, Austria, Polonia, Ungaria, Cehia, Letonia, Lituania și Ucraina.

România a trimis trei echipe cu experiență solidă în competiții naționale și internaționale, demonstrând consistența pescuitului sportiv tricolor.

Echipa campioană națională din 2024, formată din Mihai Cristian Rizea și Bogdănel-Constantin Dirinea, a câștigat aurul la individual.

Sucevenii Vasile Jarda și Pavel Calance, membri ai ACS Bucovina Fishing și vicecampioni naționali 2024, au obținut argintul la individual, contribuind esențial la victoria pe echipe a României.

A treia echipă, cu rezervele de elită Vlad Dumitrescu și Ciprian Hrișcă, a completat un lot echilibrat, care a dominat clasamentul general.

Vasile Jarda și Pavel Calance au un istoric impresionant de participări la nivel înalt, care a pregătit terenul pentru rezultatul din Estonia:

Locul 5 la Campionatul Mondial din 2022 (Black Bass Fishing World Championship, SUA);

Locul 17 în 2023 (Black Bass Fishing World Championship, Portugalia);

Campioni naționali în 2021;

Vicecampioni naționali în 2022 și 2024;

Locul 3 la nivel național în 2020;

Multiple podiumuri în competițiile interne.

Această traiectorie de constanță i-a plasat în elita națională, iar prestația lor din Võrtsjärv a reconfirmat valoarea lor în context internațional.

Evenimentul din Estonia s-a desfășurat în sistem Catch & Release (prinde și eliberează), un principiu care subliniază respectul pentru mediu și faună acvatică. Fiecare echipă a punctat în funcție de capturile de știucă (minim 50 cm), biban (minim 23 cm) și șalău (minim 51 cm).

Prestația echipei Vasile Jarda și Pavel Calance în Estonia este nu doar o reușită personală, ci și o mândrie pentru întreaga comunitate suceveană. Reprezentând extraordinar România și Bucovina pe scena mondială, cei doi pescari au demonstrat încă o dată că pasiunea, perseverența și profesionalismul pot transforma un hobby într-o performanță recunoscută la nivel internațional.