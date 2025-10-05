Primăria Suceava declanșează controale la șantierele de reabilitare din zona centrală și Areni: Nu tolerăm deranjul cauzat de constructorii implicați în reabilitarea fațadelor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Autoritățile locale sucevene anunță verificări stricte începând de luni, 6 octombrie, pentru a soluționa sesizările privind deranjul cauzat de constructorii implicați în reabilitarea fațadelor, și fac apel la suceveni să raporteze problemele concrete.

Primăria Municipiului Suceava a transmis că a primit sesizări privind disconfortul creat de lucrările de reabilitare a fațadelor din zona centrală și Areni și a anunțat că problemele semnalate – de la nepăsarea sau lipsa de competență a constructorilor, care afectează zilnic locuitorii – nu vor fi ignorate.

„Nu tolerăm așa ceva și nu rămânem indiferenți”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții municipalității.

Pentru a identifica și remedia rapid situațiile, primăria invită sucevenii să transmită detalii concrete: descrierea problemei, imagini relevante și adresa exactă.

Sesizările pot fi trimise la adresa de e-mail [email protected] (mailto:[email protected]) sau depuse direct la registratura Primăriei.

Inițiativa se bazează pe principiul „Observă! Semnalează! Acționăm!”, deși autoritățile recunosc că intervențiile nu pot fi întotdeauna la viteza dorită de toți cei implicați.

Un aspect vizat în mod special este ocuparea abuzivă a trotuarelor și a zonelor adiacente șantierelor cu materiale de construcții, utilaje și scule, care blochează accesul pietonilor și afectează mobilitatea în zone aglomerate. „Începând de luni, 6 octombrie, vom verifica toate aceste aspecte”, precizează anunțul, subliniind angajamentul pentru un control riguros al respectării normelor de șantier.

„Confortul și calitatea vieții sucevenilor sunt pe primul loc”, subliniază primăria.