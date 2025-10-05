Femeie din Suceava înșelată cu false promisiuni de câștiguri din criptomonede: Poliția a demarat o anchetă



O suceveancă a căzut victimă unei scheme clasice de înșelăciune online, pierzând 1.200 de lei sub pretextul unor investiții „ușoare” în monede virtuale.

Femeia a făcut o sesizare vineri după-amiază la Poliția Municipiului Suceava, iar anchetatorii au pornit deja cercetări pentru a identifica autoarea infracțiunii – o femeie contactată prin rețeaua socială în luna iulie.

Totul a început cu o postare aparent inocentă pe o platformă de socializare, unde victima a intrat în contact cu o persoană de gen feminin care i-a promis venituri suplimentare rapide prin tranzacții cu „Crypto”.

Încrezătoare, femeia a efectuat un prim transfer de 300 de lei într-un cont bancar indicat, sub pretextul conversiei banilor în monedă virtuală. Curând, i-au fost trimise capturi de ecran false, arătând că suma sa „crescută” la 4.552 de lei.

Pentru a-și recupera „câștigul”, i s-a cerut un al doilea transfer de 860 de lei, sub motivul unor comisioane sau taxe de retragere.

Victima a cedat, iar escroaca i-a comunicat apoi că totalul ajunsese la circa 6.000 de lei.

Presiunea a continuat: pentru a finaliza retragerea, era nevoie de încă 1.240 de lei. La acel moment, femeia a realizat capcana și a oprit tranzacțiile, sesizând autoritățile.

Prejudiciul total se ridică la 1.200 de lei, sumă pe care victima o consideră irecuperabilă în acest stadiu.Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale al Poliției Municipiului Suceava au constituit imediat o echipă operativă și efectuează cercetări sub aspectul infracțiunii de înșelăciune, prevăzută și pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.