Ordin de protecție împotriva unei femei din Stulpicani care și-a lovit soțul și fiica

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Frasin au fost sesizați direct, vineri după amiaza, la ora 17:45, de către o tânără de 20 de ani din comuna Stulpicani, cu privire la faptul că mama sa este violentă.

Cercetările au stabilit că tatăl tinerei, un bărbat de 48 de ani, și mama acesteia, de 44 de ani, sunt căsătoriți de aproximativ 20 de ani, au împreună trei copii, inclusiv tânăra de 20 de ani, și locuiesc în comuna Stulpicani.

Vineri, în urma unor neînțelegeri familiale, între cei doi soți a izbucnit un conflict care a degenerat, bărbatul fiind lovit de către soția sa.

Fiica lor de 20 de ani a intervenit între cei doi pentru a aplana conflictul, fiind și aceasta agresată de către mama sa.

Victimele au refuzat intervenția unui echipaj de ambulanță în vederea acordării îngrijirilor medicale, fiind îndrumați să se prezinte la Serviciul de Medicină Legală Suceava, în vederea obținerii unui certificat medico-legal.

În acest caz s-a procedat la întocmirea a două formulare de evaluare a riscului conform Legii 217/2003 republicată, în urma cărora a rezultat că există risc iminent, constatări rezultate prin prisma răspunsurilor oferite de către bărbatul de 48 de ani și fiica sa de 20 de ani.

Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu față de femeia de 44 de ani, prin care s-a dispus ca, pe o perioadă de 5 zile, aceasta să părăsească temporar locuința comună din Stulpicani și să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de soțul și fiica sa.