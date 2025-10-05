Informare meteo de vreme rece, ploi abundente, vânt puternic și ninsori viscolite la munte



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de duminică de la ora 21:00 până joi, 9 octombrie, la ora 10:00, vizând ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului și vreme rece în majoritatea regiunilor țării.

Potrivit ANM, din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie), aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întregul teritoriu național. Cantitățile de apă vor fi însemnate, acumulate în general la 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova vor atinge 70…100 l/mp, în special de luni seară (6 octombrie) și până miercuri dimineața (8 octombrie).

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, temporar vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți (7 octombrie) va ninge viscolit, depunându-se un strat de zăpadă.

Vântul va prezenta temporar intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze în general de 45…55 km/h, reducându-se local la peste 60…70 km/h în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade Celsius și minime între 3 și 12 grade.