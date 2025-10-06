Primăria Suceava propune un Regulament nou pentru terasele de pe domeniul public cu condiții stricte de amplasare și funcționare



Primăria Municipiului Suceava a lansat procedura de transparență decizională pentru un nou Regulament privind amplasarea și desfășurarea activității teraselor pe domeniul public și privat.

Documentul, bazat pe legislația națională precum Legea nr. 50/1991 privind autorizarea construcțiilor și O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, introduce reguli clare pentru operatorii economici, cu accent pe siguranța pietonală, accesul utilităților și estetica orașului.

Potrivit regulamentului, terasele – definite ca spații amenajate pentru servire de băuturi și preparate în sezonul cald – pot fi amplasate în vecinătatea unităților de alimentație publică (restaurante, baruri, cofetării) sau ca unități independente în zone publice.

Activitatea se poate desfășura pe trei tipuri de durate: temporar (maxim 30 de zile, pentru evenimente precum festivaluri sau sărbătorile orașului), anual (1 ianuarie – 31 decembrie) sau pe termen lung (până la 5 ani).

Pentru toate cazurile, este obligatorie obținerea unui certificat de urbanism, plan de situație și plata taxelor de folosință, conform Codului fiscal.

Condițiile de amplasare sunt stricte, pentru a preveni aglomerarea și riscurile. Terasele nu pot fi montate pe carosabil, în parcări sau pe trotuare mai înguste de 2,5 metri, lăsând cel puțin 1,5 metri liberi pentru pietoni. Este interzisă apropierea de mai puțin de 5 metri de treceri de pieton sau stații de transport public, iar dotările (mese, scaune) trebuie să fie demontabile, fără fundații sau ancorări în pavaj.

De asemenea, amplasamentele trebuie să permită accesul pompierilor și racordarea la rețelele de apă-canal și electricitate.

Operatorii sunt obligați să mențină curățenia în zonă, să delimiteze spațiul cu panouri transparente sau jardiniere cu flori și să evite culori stridente sau inscripții publicitare pe copertine.

Pentru terasele închise temporar (cu rulouri sau panouri transparente în condiții meteo nefavorabile), se aplică reguli antifumat din Legea nr. 349/2002.

În cazul schimbării operatorului sau a lucrărilor edilitare, activitatea se suspendă imediat, iar terenul revine la starea inițială în maximum 48 de ore după expirarea contractului. Dacă terasa este lângă blocuri, este necesar acordul asociației de proprietari.

Nerespectarea prevederilor va fi sancționată ca contravenție, conform Legii nr. 50/1991 și Hotărârii Consiliului Local nr. 266/2023 privind normele de conviețuire și comerț.