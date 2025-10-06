Informare meteo de ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite la munte



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de vreme severă valabilă de la ora 10:00 astăzi până joi, 9 octombrie, la ora 10:00.

Fenomenele vizate includ ploi abundente cu acumulări semnificative de apă, intensificări ale vântului, ninsori în zona de munte și o răcire accentuată a vremii.

Potrivit meteorologilor, în sudul, estul și centrul țării vor fi ploi pe arii extinse, cu cantități estimate la 25-50 l/mp, dar local, în Muntenia, Dobrogea și Moldova, valorile pot depăși 70-100 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, vor predomina ninsorile, iar marți (7 octombrie) și în noaptea de marți spre miercuri (7/8 octombrie) vântul va provoca viscol, depunându-se un strat de zăpadă care ar putea afecta accesul în zonele montane înalte.

Vântul va sufla cu putere, având intensificări temporare în sud, est, la munte și pe arii restrânse în restul țării. Vremea se va răci vizibil, cu temperaturi maxime între 12 și 18 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 3-14 grade, adică valori sub mediile multianuale pentru această perioadă.