Cântărețul lunii: Romain Lemire, artistul care îmbină teatrul cu poezia, la Alianța Franceză Suceava

Alianța Franceză din Suceava anunță o nouă întâlnire cu un artist contemporan francez, într-o ediție specială a seriei „Le chanteur du mois / Cântărețul lunii”.

Evenimentul, parte a proiectului „După-amiezilor francofone la Suceava”, va avea loc miercuri, 8 octombrie 2025, de la ora 18:00, și promite un dialog captivant cu un artist polivalent: Romain Lemire.

Accesul este gratuit, iar întâlnirea se va desfășura online, pe platforma Google Meet.

Subiectul serii, dedicată promovării muzicii francofone actuale, va explora universul artistic al lui Romain Lemire – un creator care navighează cu grație între teatru, muzică și literatură.

Născut în Franța, Lemire este un autor, actor și cântăreț recunoscut pentru abilitatea sa de a țese povești pline de umor subtil, poezie și reflecții profunde asupra condiției umane.

Invitatul va discuta cu publicul despre parcursul său artistic, inspirat de colaborări memorabile și de un turneu solo actual, care pune accent pe teme existențiale precum viața și umanitatea.

Moderatorul evenimentului este profesorul Frédéric Castel, de la Universitatea din Reims (Franța), un nume familiar iubitorilor de cultură francofonă.

Cunoscut pentru emisiunea sa online de succes „On allume les étoiles”, Castel va transforma dialogul într-o conversație interactivă, plină de anecdote și dezvăluiri, oferind participanților șansa de a pătrunde în culisele creațiilor lui Lemire.

Romain Lemire nu este un artist obișnuit. Ca autor, a semnat piese radiofonice pentru France Inter (cum ar fi „Nuits blanches / Nuits noires” și „Au fil de l’histoire”) și sketchuri umoristice pentru canalul M6 („En Famille”). Sensibilitatea sa literară se simte în textele sale, care surprind nuanțele emoțiilor umane cu o ironie fină. Pe scenă, a colaborat șase ani cu Marianne James în spectacolul „Miss Carpenter” și cu François Morel în producții precum „J’ai des doutes” (unde a interpretat roluri multiple: pianist, actor și cântăreț) și „Tous les marins sunt des chanteurs”.

Ca muzician, cariera sa a început cu primul album lansat în 2002, urmat de concerte în toată Franța.

Printre proiectele notabile se numără colaborarea cu pianista Marilou Nézeys pentru un omagiu adus lui Gilles Vigneault și spectacolul „Gaston moins le quart”, creat alături de compozitorul Solen Imbeaud, un amestec de umor și improvizație.

Cel mai recent, albumul „Monument aux vivants” (lansat în ianuarie 2022 la Le Furieux Music) a dat naștere unui spectacol omonim, realizat cu percuționista și claviaturista Muriel Gastebois.

În prezent, Lemire este într-un turneu solo (pian și voce), unde explorează fragilitățile vieții cu o profunzime emoțională rar întâlnită.

Pentru a se alătura discuției, participanții pot accesa linkul Google Meet: https://meet.google.com/mnt-exsn-zsy. Mai multe detalii despre Romain Lemire, inclusiv clipuri muzicale, sunt disponibile pe site-ul său oficial: https://www.romainlemire.fr