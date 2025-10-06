Șoferul rănit la Trei Movile nu s-a asigurat la trecerea căii ferate



Un accident rutier a avut loc duminică după-amiază, la intersecția dintre drumul comunal DC73 și DN17, în localitatea Trei Movile, unde un autoturism a intrat în coliziune violentă cu un tren de călători.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un martor a sesizat evenimentul prin 112 la ora 16.09.

Echipa operativă deplasată rapid a stabilit că, în jurul orei 16.05, un șofer din satul Lămășeni comuna Rădășeni, conducea un autoturism marca Jeep pe DC73, cu direcția spre DN17.

La intersecția cu magistrala feroviară 502, șoferul nu a respectat semnificația indicatorului de STOP de la trecerea de nivel cu calea ferată, intrând astfel în coliziune cu trenul nr. 1832, care se afla în cursă pe ruta Cluj-Napoca – Galați.

În urma impactului șoferul a fost rănit și a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral (TCC) ușor și traumatism toraco-abdominal.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.