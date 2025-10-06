Copil de 14 ani prins în flagrant când fura dintr-un magazin din Gura Humorului: A forțat ușa și a furat șase pachete cu țigări



Poliția Orașului Gura Humorului a reținut în flagrant un minor de 14 ani acuzat de furt calificat dintr-un magazin local, după ce a declanșat o alarmă de efracție în zorii zilei.

Sesizarea a fost înregistrată duminică, la ora 05:55, prin dispeceratul firmei de pază și protecție Real Protection Guard (RPG) Suceava, privind un semnal de efracție la un magazin de pe strada Gării.

La fața locului s-au deplasat o patrulă de ordine publică și echipa de cercetare, stabilind că incidentul se produsese la ora 05:51.

Agentul de pază aflat în serviciu a surprins un tânăr ieșind din magazin.

Acesta, identificat ca fiind un minor de 14 ani, a pătruns prin efracție forțând ușa de acces și a sustras șase pachete de țigări marca Dunhill, în valoare de aproximativ 180 de lei.

La vederea agentului, suspectul a aruncat bunurile pe sol. Toate pachetele au fost recuperate, iar prejudiciul total, incluzând distrugerile la ușa de acces, va fi stabilit ulterior.

În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.