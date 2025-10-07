Rugby Club Gura Humorului implementează proiectul „Rugby 2.0: Performanță și Inovație Digitală în Sport”



Asociația Club Sportiv Rugby Club Gura Humorului anunță lansarea proiectului „Rugby 2.0: Performanță și Inovație Digitală în Sport”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C7 – Transformare Digitală, Investiția I9 – Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale, fiind singura echipa de rugby care va implementa un proiect de digitalizare pentru a crește calitatea actului sportiv.

Digitalizarea Rugby Club Gura Humorului urmărește crearea unei infrastructuri digitale moderne și incluzive, care să sprijine dezvoltarea sportului de performanță, să faciliteze accesul la activitățile clubului pentru beneficiari din întreaga țară și să contribuie la creșterea vizibilității și transparenței în activitatea sportivă.

Implementat în perioada 23.07.2025 – 22.12.2025, proiectul urmărește modernizarea infrastructurii tehnologice a organizației prin achiziția de echipamente hardware și software de ultimă generație – de la trackere GPS și camere automate, până la licențe pentru analiză video, CRM, ERP și AI. O altă componentă importantă a proiectului prevede dezvoltarea competențelor digitale ale echipei, prin cursuri specializate dedicate angajaților și voluntarilor, cât și crearea unui website accesibil, adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități, vârstnici și beneficiarilor din medii vulnerabile.

„Prin proiectul Rugby 2.0: Performanță și Inovație Digitală în Sport facem un pas important nu doar pentru clubul nostru, ci pentru întreg sportul românesc. Digitalizarea ne oferă instrumentele necesare pentru a crește calitatea actului sportiv, pentru a deveni mai transparenți și pentru a fi mai aproape de comunitate, inclusiv de persoanele vulnerabile. Suntem mândri că Rugby Club Gura Humorului devine primul club din România care integrează tehnologie de ultimă generație în sportul cu balonul oval și sperăm ca acest model să inspire și alte organizații,” adaugă Oana Vasiliu, manager de proiect pentru Rugby Club Gura Humorului.

Un element de noutate îl reprezintă și dezvoltarea competențelor digitale ale echipei, prin cursuri specializate dedicate angajaților și voluntarilor, dar și crearea unui website accesibil, adaptat persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor și beneficiarilor din medii vulnerabile. Platforma va include un sistem modern de donații online, contribuind astfel la sustenabilitatea clubului și la implicarea directă a comunității. În total, peste 150 de beneficiari direcți și indirecți vor fi implicați în activitățile proiectului, cu un accent special pe grupurile vulnerabile din comunitate.

Înființat ca o continuare firească a programului Rugby pentru Toți, implementat de Fundația Te Aud România din anul 2017 și pe un fundament istoric solid al jucătorilor de rugby din zonă, Rugby Club Gura Humorului își are rădăcinile în performanțele anterioare ale Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului și Rugby Club Domus, care a dat naționalei de rugby jucători de top, cum ar fi Mihai Macovei si Viorel Lucaci. Din 2018, Rugby Club Gura Humorului continuă tradiția rugbystică a orașului și se dedică dezvoltării tinerelor talente.

Totodată, Rugby Club Gura Humorului este și singurul club de rugby de seniori din România condus de o echipă de management formată exclusiv din voluntari și singurul club ce are o cronică de meci permanentă.

Proiectul are o valoare totală de 216.829,52 lei, din care 204.289,44 lei reprezintă finanțare nerambursabilă solicitată. Durata de implementare este de 5 luni, până la 31.12.2025, iar perioada de sustenabilitate este de minimum 12 luni. În urma implementării, Rugby Club Gura Humorului va îndeplini 8 criterii DESI (Indicele Economiei și Societății Digitale), va dezvolta un serviciu digital accesibil pentru persoane cu dizabilități și va realiza conținut dedicat persoanelor vârstnice, consolidând incluziunea socială prin sport.