Trafic restricționat pe strada Nicolae Bălcescu din Suceava după ce s-a surpat o porțiune din carosabil



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Traficul rutier a fost restricționat pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Suceava după ce o porțiune din carosabil s-a surpat în zona sensului giratoriu de la Teatrul Municipal.

Municipalitatea suceveană a decis să restricționeze traficul pe strada Nicolae Bălcescu între sensul giratoriul din zona Orange și cel de la Teatrul Municipal pe sensul de mers către teatru în vederea executării lucrărilor de reparații după ce o porțiune de carosabil s-a surpat.

Circulația se poate realiza pe strada Ciprian Porumbescu către strada Mihai Viteazul.

Se așteaptă ca ACET să intervină în cursul zilei și să refacă zona afectată.