Fum dens într-un centru comercial din Fălticeni: Pompierii au intervenit de urgență



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un centru comercial din municipiul Fălticeni, a fost cuprins de fum dens în această seară declanșând o intervenție rapidă a pompierilor militari.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava acționează cu trei autospeciale de stingere și o autoscară de lucru la înălțime.

Pompierii au intrat în clădire pentru a localiza sursa fumului și a elimina riscul unui incendiu de amploare.

Sursa fumului a fost localizată într-o cameră tehnică a imobilului, iar incendiul, care a generat degajări mari de fum, a fost stins rapid în limitele găsite de echipajele de intervenție. Pentru gestionarea situației, pompierii au mobilizat trei autospeciale de stingere și o autoscară de lucru la înălțime.

În prezent, echipele ISU Suceava lucrează la ventilarea spațiilor afectate de fum și efectuează investigații pentru a stabili cauza probabilă a incendiului. Nu au fost raportate victime, iar zona rămâne securizată pentru siguranța publicului.