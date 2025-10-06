Ianis Chiruț, de la CSU Suceava, convocat la lotul U17 de handbal al României



Tânărul Ianis Chiruț, jucător de perspectivă de la echipa de Juniori 1 a CSU Suceava, a fost convocat la lotul național U17 al României, generația 2008/2009.

Anunțul vine din partea Federației Române de Handbal și marchează un moment important în cariera sportivului antrenat de reputatul Vasile Boca, tehnicianul care a șlefuit talentele generației tinere la clubul universitar sucevean.

Convocarea îl vizează pentru un stagiu de pregătire centralizată organizat de selecționerul Ionuț Tița, în perioada 13-19 octombrie, la Centrul de Pregătire Olimpic de la Plopeni.