Ianis Chiruț, de la CSU Suceava, convocat la lotul U17 de handbal al României


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Tânărul Ianis Chiruț, jucător de perspectivă de la echipa de Juniori 1 a CSU Suceava, a fost convocat la lotul național U17 al României, generația 2008/2009.

Anunțul vine din partea Federației Române de Handbal și marchează un moment important în cariera sportivului antrenat de reputatul Vasile Boca, tehnicianul care a șlefuit talentele generației tinere la clubul universitar sucevean.

Convocarea îl vizează pentru un stagiu de pregătire centralizată organizat de selecționerul Ionuț Tița, în perioada 13-19 octombrie, la Centrul de Pregătire Olimpic de la Plopeni.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR