Accident rutier cu patru autoturisme la Cumpărătura comuna Bosanci: Trei dintre persoanele implicate, inclusiv un minor, au ajuns la UPU Suceava

Un accident rutier soldat cu pagube materiale și trei victime s-a produs luni seara în Cumpărătura.

Potrivit datelor preliminare, evenimentul a implicat patru autoturisme și ar fi fost provocat de neadaptarea vitezei la condițiile de drum și nepăstrarea distanței corespunzătoare între vehicule.

În urma impactului, la unul dintre autoturisme au luat foc elemente combustibile de la compartimentul motor. Incendiul a fost lichidat de către ceilalți participanți la trafic cu ajutorul unor stingătoare auto, până la sosirea pompierilor militari.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava intervenția a mobilizat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, sprijiniți de patru echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ) Suceava.

Cele trei victime – toate conștiente și cooperante – au suferit leziuni și au fost transportate la UPU Suceava.

Printre răniți se află și un minor.

Trei dintre șoferi au fost testați negativ cu aparatul etilotest, în timp ce al patrulea a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, inclusiv testare toxicologică.

Circulația pe sectorul afectat a fost temporar întreruptă, dar s-a reluat alternativ pe un singur sens imediat după intervenție.

Polițiștii rutieri continuă investigațiile pentru a stabili exact circumstanțele producerii accidentului și eventualele contravenții.