Accident cu șase victime la Cumpărătura. Un autoturism a luat foc

Mai multe persoane au fost rănite, luni seara, într-un accident produs la Cumpărătura.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate patru autoturisme, din care unul a luat foc

Șase persoane au fost implicate în coliziune. Toate victimele sunt conștiente și cooperante, fiind evaluate pe loc de echipele medicale pentru a determina gravitatea leziunilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD. Acestea au fost sprijinite de patru echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță (SAJ), care au asigurat asistența medicală primară la fața locului.

După evaluarea medicală, trei persoane vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentate și tratament de specialitate. Cele trei persoane sunt conștiente și cooperante.