Viceprimarul Dan Ioan Cușnir denunță abuzuri asupra domeniului public și un „truc cadastral otrăvit” în cazul unui proprietar care a preluat trotuarul din fața casei

Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a lansat un apel public pe pagina sa de socializare, acuzând un proprietar de imobil de pe strada Ion Creangă de abuzuri grave asupra domeniului public, inclusiv construcții fără autorizație și manipulări cadastrale suspecte.

Într-un mesaj intitulat „Abuzatorul care pozează în victimă!”, Cușnir descrie un episod care, susține el, ilustrează „cele două lumi paralele” din Suceava: una care luptă pentru reguli egale și alta care a „secătuit” resursele orașului cu complicitatea unor instituții.

Cazul, declanșat în iunie, rămâne nerezolvat după trei luni, lăsând locuitorii fără acces la trotuar.

Totul a început în iunie 2025, când viceprimarul a primit o sesizare de la locuitorii de pe strada Ion Creangă privind un gard construit ilegal pe trotuar, parte a domeniului public al municipiului.

Echipa de control a Primăriei a intervenit prompt: s-a întocmit un proces-verbal de constatare, care prevedea sistarea lucrărilor, iar pe 26 iunie a fost emisă Dispoziția nr. 1792 pentru desființarea administrativă a împrejmuirii.

Investigațiile au relevat abuzuri mai grave: imobilul fusese renovat cu extindere fără autorizație de construire, deși se află în Zona de Protecție a cadrului architectural al monumentelor istorice categoria „B”, conform Hotărârii de Guvern nr. 518/2023.

Proprietarul, pe care Cușnir îl numește „abuzator”, a cerut inițial un răgaz de șapte zile (prin adresă depusă pe 1 iulie) pentru a demola gardul și a muta o cutie de gaz metan.

Însă, potrivit viceprimarului, acest interval a fost folosit pentru un „truc cadastral otrăvit”: modificarea geometriei cadastrale a zonei, prin care s-a „șters” trotuarul existent de zeci de ani, fără acordul Primăriei – proprietarul legal al terenului.

„Geometria terenului Primăriei Suceava este schimbată fără să se ceară acordul proprietarului, adică Primăria Suceava”, subliniază Cușnir în postare.

Astăzi, după trei luni, situația persistă: cutia de gaz metan nu a fost mutată, iar trotuarul rămâne blocat de ghivece verzi cu mesajul „Accesul persoanelor neautorizate interzis”.

„Pietonii sunt persoane neautorizate pe trotuar? Vecinii sunt persoane neautorizate?”, se întreabă retoric viceprimarul, subliniind impactul asupra cetățenilor.

El precizează că nu este rolul Primăriei să stabilească eventuale infracțiuni sau corupție – „Instituțiile statului vor stabili dacă este sau nu caz penal” –, dar insistă pe prioritatea redării trotuarului locuitorilor.

Cușnir merge mai departe, acuzând doi „jurnaliști” care ar fi prezentat invers faptele: „Nu pomenesc de abuzul asupra Domeniului Public, nu pomenesc de construcțiile făcute fără Autorizație de Construire, nu pomenesc de locuitorii care rămân fără trotuar. Nu! Apărătorii abuzatorului vor să inducă ideea că abuzatorul este de fapt o biată victimă și că cei care opresc abuzul sunt de fapt abuzatori.” El pune sub semnul întrebării „minima moralia” a presei care „prezintă trunchiat”, contrastând cu „evidentele, istoricul, vecinii și conștiința împăcată” de partea sa.

Postarea se încheie pe o notă de angajament politic: „Am promis că le redăm Sucevenilor Domeniul Public înapoi. Am promis că le redăm Sucevenilor ORAȘUL înapoi! Facem! Pentru că am promis!”

Cușnir subliniază că acest episod este doar „Episodul 1” dintr-o serie mai amplă, menită să expună abuzurile sistemice.