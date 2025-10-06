Marginea Cubing 2025: Prima competiție internațională de speedcubing dintr-o comună rurală din România, cu 46 de participanți din România, Moldova și Coreea de Sud și recorduri naționale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Comuna Marginea a vibrat sâmbătă, 4 octombrie, sub ritmul vorticelor cuburilor Rubik, devenind gazda primei competiții internaționale de speedcubing organizată vreodată într-o localitate rurală din România. Sub egida World Cube Association (WCA), evenimentul „Marginea Cubing 2025” a adunat 46 de concurenți din România, Republica Moldova și Coreea de Sud, plus circa 150 de spectatori fascinați de demonstrațiile de viteză și precizie care au transformat sala comunală într-un adevărat centru mondial al puzzle-urilor.

Evenimentul, marcat de o atmosferă electrică și de momente de suspans, a pus în lumină potențialul tinerilor cuberi, cu rezultate care au spart barierele locale.

Radu Andrei Andrieș, din România, a dominat autoritar toate probele, stabilind standarde impresionante de performanță:

3x3x3 Cube: medie 8,32 secunde, cel mai bun timp 7,03 secunde

2x2x2 Cube: medie 2,90 secunde, cel mai bun timp 2,48 secunde

4x4x4 Cube: medie 32,30 secunde, cel mai bun timp 28,61 secunde

5x5x5 Cube: medie 57,77 secunde, cel mai bun timp 54,13 secunde

6x6x6 Cube: medie 1:51.87, cel mai bun timp 1:48.53

7x7x7 Cube: medie 2:56.86, cel mai bun timp 2:53.47

Pyraminx: medie 2,91 secunde, cel mai bun timp 2,00 secunde

La rândul său, Costea Livadari din Republica Moldova a înregistrat recorduri naționale uluitoare, confirmând ascensiunea cuberilor est-europeni:

7x7x7 Cube: medie 4:04.15, cel mai bun timp 3:48.09

5x5x5 Cube: medie 1:11.91

„Marginea Cubing 2025 a fost o demonstrație de angrenare perfectă a unui mecanism compus din comunitate, inițiativă și tineri activi. Faptul că oameni din trei țări au venit aici, într-o comună rurală, pentru un eveniment recunoscut internațional, este o reușită care ne inspiră pe toți și ne dă curaj să îndrăznim din ce în ce mai mult”, a declarat Ștefan Balan, coordonatorul grupului „Tinerii Mărgineni”.

Adrian Ștefan Maftean, președintele True Health, a adăugat un accent motivațional: „Ceea ce s-a întâmplat la Marginea arată cât de departe pot ajunge tinerii atunci când li se oferă încredere. Totul a pornit de la o idee simplă, dezvoltată cu multă muncă, perseverență și sprijin din partea comunității. Marginea devine astfel un exemplu despre cum tinerii ca adevărați changemakers, administrația locală și partenerii privați pot lucra împreună. Aici s-a creat un model care merită replicat, un model în care inițiativa tinerilor nu doar că este încurajată, ci este pusă în centrul schimbării și al inovării sociale.”

Susținut de Restaurantul „Vatra Satului” și de administrația locală, evenimentul s-a înscris în proiectul european „SporfiTU: Ieși din Zona de Confort prin Sport!”, finanțat prin Corpul European de Solidaritate.

Succesul primei ediții nu este doar o victorie pentru cuberi, ci și o validare a potențialului Marginei de a deveni un hub pentru competiții internaționale, un loc unde tradiția rurală se împletește armonios cu performanța modernă și spiritul antreprenorial al tinerilor.

Clasamentele oficiale și toate detaliile tehnice pot fi consultate pe site-ul World Cube Association: Marginea Cubing 2025 – Results.